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Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

ТЭК 16.02.2023 09:20

Нефть дорожает после снижения накануне

Цены на нефть растут утром в четверг, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, вызванного данными о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 составляет $85,85 за баррель, что на $0,47 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,2 (0,2%), до $85,38 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,16 за баррель, что на $0,57 (0,73%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт снизился в цене на $0,47 (0,6%), до $78,59 за баррель.

Как стало известно из опубликованного в среду отчета Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,28 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

При этом Минэнерго пояснило, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю.

Мэтт Смит, старший аналитик в Kpler, сказал в интервью MarketWatch, что корректировка "стала следствием предыдущей недооценки импорта и/или добычи и переоценки экспорта и/или производительности НПЗ".

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из его ежемесячного отчета.

Так, аналитики повысили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 107 тыс. б/с - до 99,96 млн б/с, а прогноз на 2023 год увеличен на 202 тыс. б/с - до рекордных 101,92 млн б/с. Таким образом, в текущем году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 1,96 млн б/с против 1,87 млн б/с месяцем ранее.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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