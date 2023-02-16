Манат подорожал к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 16 февраля ЦБА установил на уровне 1.8203 манат/1EUR (15 февраля - 1.822 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 февраля установил на уровне 0.0228 манат/1RUB (15 февраля - 0.0231 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 16 февраля ЦБА оставил на уровне 0.0902 манат/1TRY.
Н.Аббасова
Баку и Белград обсудили перспективы наращивания экономического сотрудничества
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионной группы противника
Алиев и Зеленский обсудили взаимодействие Баку и Киева на международных площадках
Илон Маск близок к возвращению на первую строчку списка самых богатых людей мира
В рамках кампании сбора пожертвования с участием азербайджанских телеканалов для пострадавших от землетрясения в Турции собрано свыше $6 млрд
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Пашинян прокомментировал мирный договор с Азербайджаном
Министр обороны США посетит Эстонию
Южная Корея впервые за шесть лет в своей Белой книге назвала КНДР «врагом»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank оказал поддержку Турции
В Бакинской высшей школе нефти презентовали первый учебник по возобновляемым источникам энергии
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают