Манат подорожал к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 февраля ЦБА установил на уровне 1.8203 манат/1EUR (15 февраля - 1.822 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 февраля установил на уровне 0.0228 манат/1RUB (15 февраля - 0.0231 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 16 февраля ЦБА оставил на уровне 0.0902 манат/1TRY.

Н.Аббасова