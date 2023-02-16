В рамках кампании сбора пожертвования с участием азербайджанских телеканалов для пострадавших от землетрясения в Турции собрано свыше $6 млрд

Сумма пожертвований, собранных в ходе кампании под девизом «Турция - единое сердце», проведенной при совместном вещании азербайджанских и турецких телеканалов, составила 115,1 млрд лир ($6 млрд 106 млн).
«Кампанию, организованную для оказания помощи пострадавшим при землетрясении в Турции, поддержали 213 телевизионных и 562 радио каналов из различных стран мира. По состоянию на 03:10 по турецкому времени сумма пожертвований в ходе кампании составила 115,1 млрд лир ($6 млрд 106 млн). Получено более 9 миллионов СМС поддержки», - сообщает «Анадолу».
Благотворительная акция была запущена в среду совместно на экранах ТВ и радио Турции, Азербайджана и Турецкой Республики Северного Кипра.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону связался со студией прямого эфира благотворительной кампании.
Эрдоган выразил соболезнования близким и родным жертв разрушительного землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше.
Он отметил, что все ресурсы государства направлены на устранение последствий землетрясения, нанесшего разрушительное влияние в 11 провинциях страны. По словам президента, более 250 тыс. человек беспрерывно трудятся в зоне бедствия.
«Наша цель - в течение года вместо каждого снесенного здания построить дома, в которых можно будет жить безопасно и спокойно. На первом этапе правительством выделено 100 млрд лир. Что касается данной акции, каждая лира, собранная в ходе сегодняшней кампании, будет использована для нужд жертв землетрясения», - добавил он.
Как сообщалось, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции превысило 35,4 тыс. человек.
Н.Аббасова
Баку и Белград обсудили перспективы наращивания экономического сотрудничества
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионной группы противника
Алиев и Зеленский обсудили взаимодействие Баку и Киева на международных площадках
Денежные переводы в Азербайджан в 2022г утроились
Азерсу привлекло консультанта на автоматизацию управления основными фондами
ЕБРР рост ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозирует в среднем на 2,6% в год
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Пашинян прокомментировал мирный договор с Азербайджаном
Министр обороны США посетит Эстонию
Южная Корея впервые за шесть лет в своей Белой книге назвала КНДР «врагом»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank оказал поддержку Турции
В Бакинской высшей школе нефти презентовали первый учебник по возобновляемым источникам энергии
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают