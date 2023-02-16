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Это интересно 16.02.2023 10:24

В рамках кампании сбора пожертвования с участием азербайджанских телеканалов для пострадавших от землетрясения в Турции собрано свыше $6 млрд

Сумма пожертвований, собранных в ходе кампании под девизом «Турция - единое сердце», проведенной при совместном вещании азербайджанских и турецких телеканалов, составила 115,1 млрд лир ($6 млрд 106 млн).

«Кампанию, организованную для оказания помощи пострадавшим при землетрясении в Турции, поддержали 213 телевизионных и 562 радио каналов из различных стран мира. По состоянию на 03:10 по турецкому времени сумма пожертвований в ходе кампании составила 115,1 млрд лир ($6 млрд 106 млн). Получено более 9 миллионов СМС поддержки», - сообщает «Анадолу».

Благотворительная акция была запущена в среду совместно на экранах ТВ и радио Турции, Азербайджана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону связался со студией прямого эфира благотворительной кампании.

Эрдоган выразил соболезнования близким и родным жертв разрушительного землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше.

Он отметил, что все ресурсы государства направлены на устранение последствий землетрясения, нанесшего разрушительное влияние в 11 провинциях страны. По словам президента, более 250 тыс. человек беспрерывно трудятся в зоне бедствия.

«Наша цель - в течение года вместо каждого снесенного здания построить дома, в которых можно будет жить безопасно и спокойно. На первом этапе правительством выделено 100 млрд лир. Что касается данной акции, каждая лира, собранная в ходе сегодняшней кампании, будет использована для нужд жертв землетрясения», - добавил он.

Как сообщалось, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции превысило 35,4 тыс. человек.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


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