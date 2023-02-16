Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионной группы противника

Азербайджанские коммандос в ходе тактико-специальных учений отработали нейтрализации диверсионной группы условного противника, сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

«Двигаясь по маршруту, намеченному в соответствии со сценарием учений, коммандос выполнили задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника, пытавшегося совершить провокацию. Проникнув в глубину оперативного района, коммандос обнаружили временные укрытия противника, были успешно выполнены действия по предотвращению провокации взятого в окружение условного противника», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Основной целью учений, которые проводятся в соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, является совершенствование тактических способностей личного состава, навыков применения стрелкового оружия и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

Коммандос - это спецподразделения, которые появились в Вооруженных силах Азербайджана в рамках реформ в армии после Второй Карабахской войны 2020 года.

Р.Керимов