Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионной группы противника

Азербайджанские коммандос в ходе тактико-специальных учений отработали нейтрализации диверсионной группы условного противника, сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.
«Двигаясь по маршруту, намеченному в соответствии со сценарием учений, коммандос выполнили задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника, пытавшегося совершить провокацию. Проникнув в глубину оперативного района, коммандос обнаружили временные укрытия противника, были успешно выполнены действия по предотвращению провокации взятого в окружение условного противника», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Основной целью учений, которые проводятся в соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, является совершенствование тактических способностей личного состава, навыков применения стрелкового оружия и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.
Коммандос - это спецподразделения, которые появились в Вооруженных силах Азербайджана в рамках реформ в армии после Второй Карабахской войны 2020 года.
Р.Керимов
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