Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

Макроэкономика 16.02.2023 10:41

ЕБРР рост ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозирует в среднем на 2,6% в год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023 году на уровне 2,5%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно обновленному Regional Economic Prospects, опубликованному на сайте банка в четверг, ЕБРР рост ВВП Азербайджана на 2024 год прогнозирует на уровне 2,7%.

Таким образом, среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозируется на уровне 2,6% в год.

Согласно оценкам ЕБРР, рост ВВП Грузии на 2023-2024гг прогнозируется на уровне 5% и 5,3% соответственно, Армении – 4% и 4,8%.

Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%.

Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2023 год прогнозирует на уровне 2,7%, на 2024г – 4,2%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022г на 4,5%, инфляцию в 12,2% ЕБРР прогнозирует рост ВВП Грузии в 2022г на 8%, инфляцию в 11,6% ЕБРР сохранил оценку роста ВВП Азербайджана на 2022-2023гг Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 4,5% - ЕБРР ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2022г до 5% ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2021-2022гг ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Армении в 2021г до 4% с 5,5% ЕБРР: Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 2%, в 2022г – 2,5% ЕБРР: Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2% ЕБРР: Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az