ЕБРР рост ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозирует в среднем на 2,6% в год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023 году на уровне 2,5%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно обновленному Regional Economic Prospects, опубликованному на сайте банка в четверг, ЕБРР рост ВВП Азербайджана на 2024 год прогнозирует на уровне 2,7%.
Таким образом, среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозируется на уровне 2,6% в год.
Согласно оценкам ЕБРР, рост ВВП Грузии на 2023-2024гг прогнозируется на уровне 5% и 5,3% соответственно, Армении – 4% и 4,8%.
Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%.
Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2023 год прогнозирует на уровне 2,7%, на 2024г – 4,2%.
А.Азизов
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