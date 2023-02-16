Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

Внешняя политика 16.02.2023 10:50

Баку и Белград обсудили перспективы наращивания экономического сотрудничества

В Белграде прошли обсуждения расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана,

Находящийся с визитом в Сербии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахиль Бабаев встретился с сербским сопредседателем комиссии - министром труда, занятости, ветеранов и социальных дел Николой Селаковичем.

«В ходе встречи стороны рассмотрели повестку сотрудничества двух стран. Состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, торговли, образования и т.д.», - подчеркивается в информации.

Также были затронуты вопросы участия Сербии в проекте прокладки подводного силового кабеля по дну Черного моря, содействия взаимным инвестициям, обсуждены возможности увеличения двусторонних и транзитных грузопотоков, вопросы расширения отношений в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЕРБИЯ, МПК, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ


Похожие новости


Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Сербией Азербайджан планирует провести МПК с Сербией и Россией Баку и Белград осенью проведут заседание МПК – глава Минэкономики Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az