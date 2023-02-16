Баку и Белград обсудили перспективы наращивания экономического сотрудничества

В Белграде прошли обсуждения расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана,
Находящийся с визитом в Сербии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахиль Бабаев встретился с сербским сопредседателем комиссии - министром труда, занятости, ветеранов и социальных дел Николой Селаковичем.
«В ходе встречи стороны рассмотрели повестку сотрудничества двух стран. Состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, торговли, образования и т.д.», - подчеркивается в информации.
Также были затронуты вопросы участия Сербии в проекте прокладки подводного силового кабеля по дну Черного моря, содействия взаимным инвестициям, обсуждены возможности увеличения двусторонних и транзитных грузопотоков, вопросы расширения отношений в сфере труда, занятости и социальной защиты.
Б.Рустамбеков
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