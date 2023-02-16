Илон Маск близок к возвращению на первую строчку списка самых богатых людей мира

Американский бизнесмен Илон Маск вплотную подошел к первому месту в рейтинге самых богатых людей мира благодаря взлету акций его компании Tesla в текущем году, сообщает агентство Bloomberg, составившее список.
Состояние Маска сейчас оценивается в $191,3 млрд, а у лидера рейтинга, француза Бернара Арно, примерно на $1 млрд больше.
Маска подвела любовь к благотворительности: накануне стало известно, что он пожертвовал около 11,6 млн акций Tesla с августа по декабрь прошлого года. Стоимость этих бумаг, рассчитанная на закрытие торгов в конкретные дни пожертвований, оценивается в $1,9 млрд, и если бы он оставил акции себе, то сейчас возглавлял бы список миллиардеров.
В конце 2021 года состояние Маска превышало $300 млрд, однако затем акции Tesla рухнули на фоне ухудшения состояния мировой экономики и сопровождавшейся скандалами сделки по покупке сервиса микроблогов. В результате в декабре прошлого года Арно, глава производителя люксовых товаров LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, обошел его в рейтинге богатейших людей мира.
За полтора месяца 2023 года состояние Маска выросло на $54 млрд благодаря тому, что котировки Tesla взлетели за этот период на 74%.
Баку и Белград обсудили перспективы наращивания экономического сотрудничества
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионной группы противника
Алиев и Зеленский обсудили взаимодействие Баку и Киева на международных площадках
Денежные переводы в Азербайджан в 2022г утроились
Азерсу привлекло консультанта на автоматизацию управления основными фондами
ЕБРР рост ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозирует в среднем на 2,6% в год
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Пашинян прокомментировал мирный договор с Азербайджаном
Министр обороны США посетит Эстонию
Южная Корея впервые за шесть лет в своей Белой книге назвала КНДР «врагом»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank оказал поддержку Турции
В Бакинской высшей школе нефти презентовали первый учебник по возобновляемым источникам энергии
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают