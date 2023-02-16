Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

Это интересно 16.02.2023 11:01

Илон Маск близок к возвращению на первую строчку списка самых богатых людей мира

Американский бизнесмен Илон Маск вплотную подошел к первому месту в рейтинге самых богатых людей мира благодаря взлету акций его компании Tesla в текущем году, сообщает агентство Bloomberg, составившее список.

Состояние Маска сейчас оценивается в $191,3 млрд, а у лидера рейтинга, француза Бернара Арно, примерно на $1 млрд больше.

Маска подвела любовь к благотворительности: накануне стало известно, что он пожертвовал около 11,6 млн акций Tesla с августа по декабрь прошлого года. Стоимость этих бумаг, рассчитанная на закрытие торгов в конкретные дни пожертвований, оценивается в $1,9 млрд, и если бы он оставил акции себе, то сейчас возглавлял бы список миллиардеров.

В конце 2021 года состояние Маска превышало $300 млрд, однако затем акции Tesla рухнули на фоне ухудшения состояния мировой экономики и сопровождавшейся скандалами сделки по покупке сервиса микроблогов. В результате в декабре прошлого года Арно, глава производителя люксовых товаров LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, обошел его в рейтинге богатейших людей мира.

За полтора месяца 2023 года состояние Маска выросло на $54 млрд благодаря тому, что котировки Tesla взлетели за этот период на 74%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, МИЛЛИАРДЕРЫ, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Украина потеряла последнего представителя в рейтинге 500 богачей мира от Bloomberg Долларовые миллиардеры обеднели, но их стало больше - исследование

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az