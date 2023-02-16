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Инфраструктура и тендеры 16.02.2023 10:55

Азерсу привлекло консультанта на автоматизацию управления основными фондами

ОАО «Азерсу» привлекло ООО «Azer Audit» в качестве консультанта по автоматизации управления основными фондами.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с Azer Audit подписан контракт на оказание консалтинговых услуг в этом направлении.

Сумма контракта - 450,996 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, КОНСУЛЬТАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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