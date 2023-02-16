Азерсу привлекло консультанта на автоматизацию управления основными фондами

ОАО «Азерсу» привлекло ООО «Azer Audit» в качестве консультанта по автоматизации управления основными фондами. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с Azer Audit подписан контракт на оказание консалтинговых услуг в этом направлении. Сумма контракта - 450,996 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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