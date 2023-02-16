Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

Регион 16.02.2023 11:22

Пашинян прокомментировал мирный договор с Азербайджаном

Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения вчера завершила работу очередного этапа проекта соглашения о мире и установления отношений с Азербайджаном и наши предложения переданы Азербайджану. Передан проект окончательного, полного варианта соглашения с нашими предложениями", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, документ передан также России, Франции, США.

"Мы работаем над проектом соглашения в рамках следующей логики - получить такой документ, который в любой момент готовы подписать. Понятно, что этот документ должен быть приемлемым и для Азербайджана. И мы надеемся, что прогресс, зафиксированный в результате трех этапов переговоров, возможно будет развить", - отметил Пашинян.

Он заявил, что документ должен содержать такую логику договоренностей, такие действенные механизмы сдержек и противовесов, которые исключат любой сценарий нарушения долгосрочного мира и стабильности.

"Смысл в том, что подписание соглашения не должно перерасти в войну на основе имеющегося соглашения. Это звучит абсурдно, но может быть и такой сценарий, а наоборот- должен действительно означать долгосрочный мир", - сказал Пашинян.

"Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такое соглашение. Я готов взять на себя и нести такую ответственность", - заявил премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА


Похожие новости


В Баку расценили инициативу Армении как вмешательство во внутренние дела Азербайджана МИД Азербайджана призвал ООН принять меры для привлечения к ответственности Армении за военные преступления Загреб призывает Ереван и Баку возобновить мирные переговоры Мирзоян признал, что Ереван примерно две недели назад получил ответ Баку Мирзоян «созрел» для встречи с Байрамовым и Лавровым Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору Страны-члены ОЭС выступают за нормализацию отношений Баку и Еревана на основе территориальной целостности и суверенитета – коммюнике МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений Гарибашвили: Южный Кавказ может стать регионом мира, прогресса и стабильности В Баку заявили о готовности к проведению отложенной встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az