Ван И в ходе визита во Францию призвал Париж защитить свободу торговли и развивать технологическое сотрудничество

Заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД Франции Катрин Колонной заявил о необходимости двум странам сохранить свободную торговлю.

"В то время как глобализация сталкивается со сдерживающими факторами, и некоторые страны рвут международные связи, Китаю и Францию следует продолжать практиковать мультилатерализм, защищать свободную торговлю и укреплять международное научное и технологическое сотрудничество", - приводили китайские государственные СМИ слова Ван И.

Также он выразил надежду, что Париж не будет вести дискриминационную политику в отношении китайских компаний.

Ван И также провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По данным СМИ, заведующий канцелярией заявил Макрону, что власти КНР всегда считали Францию приоритетным направлением во внешнеполитической деятельности и желают развивать контакты на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Ван И 14-22 февраля совершит поездку во Францию, Италию, Венгрию и Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

В свою очередь South China Morning Post (SCMP) напоминает, что визит Ван И проходит на фоне попыток США помешать КНР получать микросхемы.