Премьер-министр Казахстана поручил обеспечить стабильные поставки ГСМ на внутренний рынок

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал Минэнерго страны, госфонд "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз" обеспечить стабильные поставки ГСМ от производителей на внутренний рынок, сообщила пресс-служба правительства.
Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами обсуждены на совещании под председательством Смаилова.
"Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости обеспечить стабильные поставки ГСМ от производителей на внутренний рынок, а также в постоянном режиме вести мониторинг запасов и продаж для своевременного принятия мер реагирования", - говорится в информации.
Отмечается, что рассмотрены меры по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами перед предстоящей посевной кампанией, пресечению деятельности непродуктивных посредников, а также повышению прозрачности торгового процесса в целом.
В обсуждении приняли участие руководители министерства энергетики, госфонда "Самрук-Казына" и "КазМунайГаза".
В Казахстане с начала текущего года по разным причинам приостанавливали работу два из трех крупных НПЗ - Атырауский и Павлодарский.
Атырауский НПЗ в начале февраля внепланово остановил установку каталитического крекинга из-за неполадок. А ранее, в январе, установка каткрекинга прерывала работу на несколько дней из-за дефицита свободного пространства для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), при этом производство нефтепродуктов, в том числе СУГ было снижено.
Павлодарский завод в феврале на несколько дней приостанавливал выпуск дизтоплива из-за дефекта на установке производства водорода.
В стране в последние годы действует запрет на вывоз за рубеж бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов автотранспортом. Причем в феврале власти решили ужесточить его, распространив на все виды транспорта. Запрет введен, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.
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