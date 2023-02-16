Премьер-министр Казахстана поручил обеспечить стабильные поставки ГСМ на внутренний рынок

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал Минэнерго страны, госфонд "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз" обеспечить стабильные поставки ГСМ от производителей на внутренний рынок, сообщила пресс-служба правительства.

Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами обсуждены на совещании под председательством Смаилова.

"Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости обеспечить стабильные поставки ГСМ от производителей на внутренний рынок, а также в постоянном режиме вести мониторинг запасов и продаж для своевременного принятия мер реагирования", - говорится в информации.

Отмечается, что рассмотрены меры по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами перед предстоящей посевной кампанией, пресечению деятельности непродуктивных посредников, а также повышению прозрачности торгового процесса в целом.

В обсуждении приняли участие руководители министерства энергетики, госфонда "Самрук-Казына" и "КазМунайГаза".

В Казахстане с начала текущего года по разным причинам приостанавливали работу два из трех крупных НПЗ - Атырауский и Павлодарский.

Атырауский НПЗ в начале февраля внепланово остановил установку каталитического крекинга из-за неполадок. А ранее, в январе, установка каткрекинга прерывала работу на несколько дней из-за дефицита свободного пространства для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), при этом производство нефтепродуктов, в том числе СУГ было снижено.

Павлодарский завод в феврале на несколько дней приостанавливал выпуск дизтоплива из-за дефекта на установке производства водорода.

В стране в последние годы действует запрет на вывоз за рубеж бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов автотранспортом. Причем в феврале власти решили ужесточить его, распространив на все виды транспорта. Запрет введен, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.