Армения и Турция договорились открыть границу для граждан третьих стран до начала туристического сезона

Армения и Турция договорили ускорить процесс диалога с целью окончательного открытия границы между странами, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Достигнуты конкретные договоренности. Есть решение ускорить процесс диалога с целью окончательного открытия границы между Арменией и Турцией", - сказал Мирзоян на заседании правительства в четверг, представляя итоги своего визита в Турцию 15 февраля.
По его словам, достигнута также договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов Армении и Турции до начала туристического сезона.
Министр также сообщил, что направленные в Турцию армянские спасатели в четверг вернутся домой через сухопутную границу.
Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия республики по оказанию помощи Турции носят исключительно гуманитарный характер.
"Абсолютно неприемлема критика в наш адрес, поскольку не могу представить ситуацию, что в соседней стране миллионы людей нуждаются в помощи, и кто-то может оказаться безучастным. Это неприемлемо", - отметил Пашинян.
С другой стороны, сказал он, Армения подчеркивает необходимость изменения качества отношений в регионе.
"Сожалею, что определенное изменение происходит в условиях такой трагедии. Но, наверно, человеческие трагедии делают людей более понятными друг другу. Это объективная реальность. Надеюсь, что это может стать новой отправной точкой для установления отношений между Арменией и Турцией", - сказал Пашинян.
Он также сообщил, что эскизный проект восстановления Анийского моста на границе Армении и Турции готов.
Первые жители вернутся в Агдам в 2025 году
Азербайджан продолжит оказывать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения - Байрамов
Алиев отмечает наличие возможностей для расширения сотрудничества Баку и Вильнюса
Нефть перешла к снижению на росте запасов в США
В Азербайджане индекс цен на рынке жилья в IV квартале 2022г вырос на 8%
Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2022г оцениваются в 100 млрд манатов
В Азербайджане в 2022г в ДТП погибли 834 человека
Илон Маск близок к возвращению на первую строчку списка самых богатых людей мира
В рамках кампании сбора пожертвования с участием азербайджанских телеканалов для пострадавших от землетрясения в Турции собрано свыше $6 млрд
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Первая кредитная карта для фермеров от Yelo Bank
Победителям были вручены призы
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают