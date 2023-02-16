Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

Регион 16.02.2023 13:24

Армения и Турция договорились открыть границу для граждан третьих стран до начала туристического сезона

Армения и Турция договорили ускорить процесс диалога с целью окончательного открытия границы между странами, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Достигнуты конкретные договоренности. Есть решение ускорить процесс диалога с целью окончательного открытия границы между Арменией и Турцией", - сказал Мирзоян на заседании правительства в четверг, представляя итоги своего визита в Турцию 15 февраля.

По его словам, достигнута также договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов Армении и Турции до начала туристического сезона.

Министр также сообщил, что направленные в Турцию армянские спасатели в четверг вернутся домой через сухопутную границу.

Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия республики по оказанию помощи Турции носят исключительно гуманитарный характер.

"Абсолютно неприемлема критика в наш адрес, поскольку не могу представить ситуацию, что в соседней стране миллионы людей нуждаются в помощи, и кто-то может оказаться безучастным. Это неприемлемо", - отметил Пашинян.

С другой стороны, сказал он, Армения подчеркивает необходимость изменения качества отношений в регионе.

"Сожалею, что определенное изменение происходит в условиях такой трагедии. Но, наверно, человеческие трагедии делают людей более понятными друг другу. Это объективная реальность. Надеюсь, что это может стать новой отправной точкой для установления отношений между Арменией и Турцией", - сказал Пашинян.

Он также сообщил, что эскизный проект восстановления Анийского моста на границе Армении и Турции готов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az