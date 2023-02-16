Армения и Турция договорились открыть границу для граждан третьих стран до начала туристического сезона

Армения и Турция договорили ускорить процесс диалога с целью окончательного открытия границы между странами, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Достигнуты конкретные договоренности. Есть решение ускорить процесс диалога с целью окончательного открытия границы между Арменией и Турцией", - сказал Мирзоян на заседании правительства в четверг, представляя итоги своего визита в Турцию 15 февраля.

По его словам, достигнута также договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов Армении и Турции до начала туристического сезона.

Министр также сообщил, что направленные в Турцию армянские спасатели в четверг вернутся домой через сухопутную границу.

Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия республики по оказанию помощи Турции носят исключительно гуманитарный характер.

"Абсолютно неприемлема критика в наш адрес, поскольку не могу представить ситуацию, что в соседней стране миллионы людей нуждаются в помощи, и кто-то может оказаться безучастным. Это неприемлемо", - отметил Пашинян.

С другой стороны, сказал он, Армения подчеркивает необходимость изменения качества отношений в регионе.

"Сожалею, что определенное изменение происходит в условиях такой трагедии. Но, наверно, человеческие трагедии делают людей более понятными друг другу. Это объективная реальность. Надеюсь, что это может стать новой отправной точкой для установления отношений между Арменией и Турцией", - сказал Пашинян.

Он также сообщил, что эскизный проект восстановления Анийского моста на границе Армении и Турции готов.