В Азербайджане в 2022г в ДТП погибли 834 человека

В Азербайджане в 2022 году зафиксировано 1668 дорожно-транспортных происшествие (ДТП), в них погибли 834 человека, сообщает Госкомстат.
Согласно статистике, количество зафиксированных ДТП по сравнению с 2021 годом увеличилось на 1,2%.
В ДТП за 2022 год пострадали и погибли 2290 человек (рост на 6,1%), из них 834 человека погибли (рост по сравнению с 2021г на 18,1% - ИФ), 1456 (рост на 0,3%) - получили травмы и увечья.
При этом отмечается, что 76,1% погибших и 72,1% пострадавших в результате ДТП - мужчины.
В 2022 году произошло 12 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего пять человек погибли и 12 - получили травмы. Восемь ДТП совершили водители легковых автомобилей.
«41% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 36,6% - с участием нескольких транспортных средств, 22,4% - с участием одного транспортного средства», - подчеркивает ведомство.
Согласно статданным, 45% происшествий произошло днем, 37,9% - ночью, 17,1% - в сумерках, 31,2% - в выходные дни.
Р.Керимов
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