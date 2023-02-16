Во Франции в ряде секторов проходят забастовки в знак протеста против пенсионной реформы

Профсоюзы Франции в четверг не прекращают "дни мобилизации" против пенсионной реформы, в то время как в Национальном собрании Франции продолжается рассмотрение правительственного проекта по увеличению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
В предыдущий день протестных акций 11 февраля в стране состоялись сотни манифестаций и митингов, отвергавших планы властей. Крупнейшее профсоюзное объединение Франции Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявила, что профсоюзы вывели на улицы более 2,5 млн участников протестов. По данным французского МВД, их было 963 тыс.
В отличие от выходного дня 11 февраля в четверг профсоюзы не прогнозируют крупного количества протестующих, однако в ряде секторов пройдут забастовки. По данным французских СМИ, нарушения нормальной работы ожидаются, в частности, на воздушном и железнодорожном транспорте, в секторе энергоснабжения, и в ряде средних учебных заведений из тех территориальных зон, где сейчас нет каникул.
Вместе с тем организаторы протестов напоминают о подготовке масштабного протестного движения 7 марта. Во время манифестации в Париже 11 февраля они озвучили угрозу общенациональной забастовки и пообещали "полностью остановить Францию во всех секторах", если их требование отказаться от пенсионной реформы в предложенном правительством виде не будет услышано.
Лидер CGT Филипп Мартинез заявил, что "мяч на половине поля президента республики и правительства, от них зависит, будет ли усиливаться движение (протеста), становиться все более жестким, или они примут к сведению нынешнюю мобилизацию".
В свою очередь руководитель другого профсоюзного объединения - Французской демократической конфедерации труда (CFDT), обычно занимающей более умеренную, чем CGT, позицию, Лоран Берже отметил, что заявление "об ужесточении (действий) 7 марта дает им (властям) немного времени, если они захотят отреагировать".
7 марта - день, когда, как ожидается, проект реформы начнет рассматривать верхняя палата парламента - сенат.
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.
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