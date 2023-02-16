Азербайджан продолжит оказывать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения - Байрамов

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, обсудили оказания помощи для устранения последствий мощного землетрясения в Турции и ситуацию в регионе.
«В ходе телефонного разговора была представлена последняя информация о проводимых спасательных операциях и работах по оказанию гуманитарной помощи населению в Турции, пострадавшего в результате землетрясения», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов еще раз выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами разрушительного землетрясения и пожелал выздоровления пострадавшим.
Министр подчеркнул, что Азербайджан в эти трудные дни, как и прежде, поддерживает братскую Турцию и «продолжит оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения». Он также выразил уверенность, что Турция с достоинством пройдет это непростое испытания.
«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе по вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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