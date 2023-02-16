В Азербайджане индекс цен на рынке жилья в IV квартале 2022г вырос на 8%

В Азербайджане индекс цен на рынке жилья за IV квартале 2022г вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, заявили в Центробанке страны.

«По информации Госкомстата, в 4-ом квартале 2022 года индекс цен на рынке жилья вырос на 8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», - отмечается в обзоре денежной политики за 2022 год.

Как отмечает ЦБ, индекс цен на первичном рынке жилья в четвертом квартале вырос на 7,2%, на вторичном рынке – на 8%.

Х.Насирзаде