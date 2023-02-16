В Азербайджане индекс цен на рынке жилья в IV квартале 2022г вырос на 8%

В Азербайджане индекс цен на рынке жилья за IV квартале 2022г вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, заявили в Центробанке страны.
«По информации Госкомстата, в 4-ом квартале 2022 года индекс цен на рынке жилья вырос на 8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», - отмечается в обзоре денежной политики за 2022 год.
Как отмечает ЦБ, индекс цен на первичном рынке жилья в четвертом квартале вырос на 7,2%, на вторичном рынке – на 8%.
Х.Насирзаде
Первые жители вернутся в Агдам в 2025 году
Азербайджан продолжит оказывать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения - Байрамов
Алиев отмечает наличие возможностей для расширения сотрудничества Баку и Вильнюса
В Азербайджане в 2022г в ДТП погибли 834 человека
Илон Маск близок к возвращению на первую строчку списка самых богатых людей мира
В рамках кампании сбора пожертвования с участием азербайджанских телеканалов для пострадавших от землетрясения в Турции собрано свыше $6 млрд
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц
Норвегия в течение пяти лет выделит на поддержку Украины $7,4 млрд
США на фоне ситуации на Украине проверяют запасы вооружений, проводят переоценку оборонной политики - Милли
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Первая кредитная карта для фермеров от Yelo Bank
Победителям были вручены призы
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают