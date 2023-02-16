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Макроэкономика 16.02.2023 13:58

В Азербайджане индекс цен на рынке жилья в IV квартале 2022г вырос на 8%

В Азербайджане индекс цен на рынке жилья за IV квартале 2022г вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, заявили в Центробанке страны.

«По информации Госкомстата, в 4-ом квартале 2022 года индекс цен на рынке жилья вырос на 8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», - отмечается в обзоре денежной политики за 2022 год.

Как отмечает ЦБ, индекс цен на первичном рынке жилья в четвертом квартале вырос на 7,2%, на вторичном рынке – на 8%.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ, ИНДЕКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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