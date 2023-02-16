Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2022г оцениваются в 100 млрд манатов

Стратегические валютные резервы Азербайджана по итогам 2022 года эквивалентны 74% ВВП страны.
«Стратегические валютные резервы на конец 2022 года составили 74% ВВП и превысили денежную массу в манатах (агрегат М2) в 3,4 раза», - отмечается в обзоре о денежной политике за 2022 год, опубликованного на сайте Центробанка Азербайджана.
По данным ЦБ, на 1 января 2023 года денежный агрегат М2 равен около 29,6 млрд манатов.
Таким образом, по расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2022 года оцениваются в 100 млрд манатов.
ЦБ отмечает, что валютные резервы страны на конец 2022 года покрывают 35-тимесячный импорт товаров и услуг в Азербайджан.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
Х.Насирзаде
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