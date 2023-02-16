Си Цзиньпин и Раиси призывают отменить санкции против Ирана ради успеха СВПД

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Ибрахим Раиси призвали в четверг к снятию санкций с Ирана для того, чтобы, в частности, вывести из тупика ситуацию вокруг соглашения по иранской ядерной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передают западные СМИ.

"Все действующие санкции следует полностью отменить достоверным путем, чтобы добиться полного и эффективного выполнения этого соглашения", - передают СМИ слова лидеров.

При этом они призвали реализовать положения СВПД.

Кроме того, по итогам трехдневного визита Раиси в КНР Си Цзиньпин принял предложение от Раиси посетить Иран.