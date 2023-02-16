Анкара не согласна с мнением Столтенберга о готовности Швеции вступить в НАТО - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не согласился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу того, что Швеция уже готова присоединиться к альянсу.
"Учитывать нашу обеспокоенность нужно не только в документах, но и в поступках (...) От Швеции мы пока не увидели конкретных шагов. В законы внесли поправки, но террористы Сил самообороны сирийских курдов и Рабочей партии Курдистана продолжают деятельность", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции со Столтенбергом в Анкаре.
Он отметил, что в Швеции все еще идет "вербовка в террористические организации, финансирование терроризма", можно демонстрировать символику этих структур.
"Швеция не выполнила полностью свои обязательства", - добавил он.
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