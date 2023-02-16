Норвегия в течение пяти лет выделит на поддержку Украины $7,4 млрд

Стортинг (парламент Норвегии) в четверг объявил о том, что в течение ближайших пяти лет в помощь Украине Осло выделит $7,4 млрд, сообщает Associated Press.

Эти средства пойдут на военную и гуманитарную помощь, каждый год Украина будет получать по $1,5 млрд в течение пяти лет.

Агентство отмечает, что предложение не поддержали лишь норвежские социалисты, у которых в стортинге всего восемь мест.

В то же время журналисты норвежского издания The Local ранее сомневались, что депутаты утвердят это предложение в его нынешнем виде, поскольку у правительства нет большинства в парламенте.