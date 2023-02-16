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Дальнее зарубежье 16.02.2023 15:25

Норвегия в течение пяти лет выделит на поддержку Украины $7,4 млрд

Стортинг (парламент Норвегии) в четверг объявил о том, что в течение ближайших пяти лет в помощь Украине Осло выделит $7,4 млрд, сообщает Associated Press.

Эти средства пойдут на военную и гуманитарную помощь, каждый год Украина будет получать по $1,5 млрд в течение пяти лет.

Агентство отмечает, что предложение не поддержали лишь норвежские социалисты, у которых в стортинге всего восемь мест.

В то же время журналисты норвежского издания The Local ранее сомневались, что депутаты утвердят это предложение в его нынешнем виде, поскольку у правительства нет большинства в парламенте.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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