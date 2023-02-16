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Дальнее зарубежье 16.02.2023 15:01

США на фоне ситуации на Украине проверяют запасы вооружений, проводят переоценку оборонной политики - Милли

Пентагон в связи с ситуацией на Украине проводят ревизию арсеналов вооружений и прорабатывает возможные изменения в военном планировании, заявил Financial Times председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Один из уроков из этой ситуации: это очень высокий уровень использования обычных боеприпасов, и мы вновь проверяем наши арсеналы, просматриваем планы, чтобы убедиться - у нас все правильно", - сказал он.

"Мы пытаемся провести анализ и оценить, что нам действительно потребуется. И затем мы заложим эти показатели в бюджет. Боеприпасы - очень дорогая вещь", - продолжил он.

Милли пояснил, что обстановка на Украине заставила военных планировщиков в США пересматривать сделанные в прошлые десятилетия расчеты, согласно которым силы и средства Пентагона нужно перенаправлять на борьбу с терроризмом и повстанцами в таких местах как Ирак и Афганистан.

Ранее аналитический центр Center for Strategic and International Studies представил доклад, согласно которому мощности военной промышленности США не соответствуют нынешней обстановке в сфере безопасности. В частности, возможный конфликт США с КНР в районе Тайванского пролива, вероятно, потребует использовать больше боеприпасов, чем есть на складах американского Минобороны.

Накануне генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы Минобороны стран альянса в среду согласились увеличивать выпуск вооружений и для этого сотрудничать с компаниями военной промышленности. Столтенберг напомнил, что истощение оружейных запасов альянса вызвала ситуация на Украине.

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Тэги: США, БОЕПРИПАСЫ, ПЛАНЫ, ОЦЕНКА


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