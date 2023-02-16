Нефть перешла к снижению на росте запасов в США

Цены на нефть начали снижаться днем в четверг, реагируя на данные о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:47 подешевели на $0,3 (0,35%) - до $85,08 за баррель.
Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,27 (0,34%) - до $78,32 за баррель.
Накануне Brent снизилась в цене на 0,2%, WTI - на 0,6% после того, как министерство энергетики США сообщило о росте нефтяных резервов в стране на прошлой неделе на 16,28 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2 млн баррелей.
Вместе с тем отчет Минэнерго указал на сокращение запасов бензина на 2,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,28 млн баррелей.
В отчете поясняется, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю. По словам аналитика Kpler Мэтта Смита, корректировка "стала следствием предыдущей недооценки импорта и/или добычи и переоценки экспорта и/или производительности НПЗ".
"Теперь все внимание направлено на восстановление спроса в Китае, - сказал старший аналитик SI Securities Corp. Уилл Юнь. - Скорее всего, волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели в ожидании Всекитайского собрания народных представителей".
Ежегодное собрание состоится 5 марта, и на нем могут быть анонсированы новые меры стимулирования китайской экономики, отмечает Bloomberg.
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