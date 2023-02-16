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Карабах 16.02.2023 15:49

Первые жители вернутся в Агдам в 2025 году

Первые жители вернутся в Агдам в 2025 году, до 2027 года в городе будут построены дома почти на 10 тыс. квартир, сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов.

«В 2022-2026 годах (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ) планируется построить дома на 34,5 тыс. квартир. В Агдамском районе планируется построить дома на 9,7 тыс. квартир. Возвращение жителей в город Агдам и первые восстановленные села запланировано на 2025 год», - сказал Гумматов журналистам в четверг.

В свою очередь, исполнительный директор юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» Овсат Гамидов отметил, что в Агдаме построят пять жилых кварталов более чем на 5 тысяч квартир, в которых будут проживать свыше 24 тысяч человек.

Выступая в четверг на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства в Агдаме, он заявил, что в первых двух жилых кварталах будут располагаться 2 тыс. 400 квартир, в которых будут жить более 10 тыс. человек.

«В первом жилом квартале города Агдам планируется построить дома на 1139 квартир и переселить в них 4977 человек. Во втором жилом квартале – дома на 1261 квартиру и переселить 5510 человек», - рассказал Гамидов.

В третьем жилом квартале, продолжил он, в домах на 1 тыс. 239 квартир будут проживать 5 тыс. 327 человек, в четвертом – в домах на 892 квартиры 3 тыс. 835 человек, в пятом – в домах на 1 тыс. 34 квартиры 4 тыс. 446 жителей.

Гамидов, слова которого приводит госагентство «АЗЕРТАДЖ», добавил, что до конца 2026 года в Агдам и близлежащие села будут переселены 42 тысячи человек.

Р.Керимов

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Тэги: АГДАМ, ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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