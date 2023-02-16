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Дальнее зарубежье 16.02.2023 20:31

KPMG сократит около 2% рабочих мест в сфере консалтинга в США

KPMG сократит около 2% рабочих мест в США в связи со снижением спроса на консалтинговые услуги.

Сокращения затронут порядка 700 человек, заявил замглавы американского консалтингового бизнеса компании Карл Каранде в обращении к сотрудникам.

Такая мера необходима, чтобы "наш штат лучше соответствовал текущему и ожидаемому рыночному спросу" на услуги, приводит слова Каранде газета Financial Times.

KPMG, как и остальные компании "четверки аудиторов", столкнулась со спадом активности в сфере слияний и поглощений, а также в ряде других направлений, что ударило по ее консалтинговому бизнесу, отмечает FT.

"Затянувшаяся неопределенность сказывается на определенных направлениях консалтингового бизнеса, который обеспечивал компании огромный рост в последний годы", - говорят в KPMG.

Компания старалась сократить расходы, урезав бюджеты на поездки, приостановив наём сотрудников, а также перенаправив часть персонала в аудиторское подразделение.

"Несмотря на эти меры, у нас остается больше людей, чем нужно для удовлетворения нынешнего спроса", - сказал Каранде.

Планируемые сокращения касаются только США и только консалтингового бизнеса.

На конец 2021 года общий штат KPMG в США составлял 35,266 тыс. сотрудников.

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Тэги: США, KPMG, СОКРАЩЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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