Азербайджан и Польша определили приоритетные направления развития экономических отношений

В Баку в четверг прошло 8-ое заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает МЧС Азербайджана.
Сопредседатель МПК с азербайджанской стороны, глава МЧС Кемалледдин Гейдаров подчеркнул, что в Азербайджане сформирована современная транспортная инфраструктура, позволяющая осуществлять международные грузовые перевозки.
Гейдаров выразил уверенность, что на втором заседании азербайджано-польской рабочей группы по транспорту и логистике, созданной в рамках МПК, которое пройдет в марте текущего года, будут продолжены совместные мероприятия по продвижению полного использования потенциала транзитных возможностей обеих стран и поощрению грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору.
Министр также проинформировал польскую сторону о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и пригласил польские компании и деловые круги инвестировать в проекты.
Кроме того, министр, предоставив информацию о Свободной Экономической Зоне Алят, выразил уверенность, что участие в реализуемых здесь проектах будет интересным для польских деловых кругов и польских инвесторов деятельность которых связана с промышленным сектором.
В свою очередь, польский сопредседатель, министр экономического развития и технологий, государственный секретарь Гжегож Пеховиак отметил, что Азербайджан и Польша имеют хорошие возможности по расширению сотрудничества в сферах логистики и транспорта, энергетики, строительства, АПК, агротехнологии, медицине, фармацевтики, IT-индустрии и др.
По завершению заседания МПК был подписан итоговый протокол.
Также в ходе заседания подписан документ о намерениях по сотрудничеству между Свободной экономической зоной Алят и Особой экономической зоной Валбжих».
Б.Рустамбеков
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