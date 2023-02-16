В ООН полагают, что число жертв недавнего землетрясения в Сирии продолжит расти

Гуманитарный координатор ООН по Сирии Мухаммад Хади заявил в четверг, что число жертв недавнего землетрясения, вероятно, будет расти и дальше, сообщает Associated Press (AP).
"Судя по нынешнему состоянию дел, с учетом разрушений от землетрясения, у нас очень мало надежды на то, что рост жертв прекратится", - передает AP слова Хади.
Ранее в ООН сообщали о 6 тыс. жертв землетрясения в Сирии. Власти в Дамаске сообщали о 1,4 тыс. жертв, а на территориях, подконтрольных оппозиции, сообщали о 2,2 тыс. погибших.
Агентство отмечает, что местные жители жаловались на задержки с поставками помощи в регион. Так, первый конвой помощи от ООН доставили через три дня после землетрясения, поскольку граница между Турцией и Сирией, разрешенная для въезда ООН, оказалась заблокирована из-за землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.
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