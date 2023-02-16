Инвестиции в строительство в Азербайджане завода по производству взрывчатых веществ промышленного значения составят 14 млн манатов

Инвестиции в строительство первого в Азербайджане завода по производству взрывчатых веществ промышленного значения составят 14 млн манатов, заявил исполнительный директор ООО «AzerBlast» (дочерняя компания ЗАО «AzerGold») Ризван Бахшиев.
Как сообщалось ранее, AzerBlast в феврале 2023 года начало строительство завода по производству взрывчатых веществ промышленного значения. Ввод в строй предприятия планируется в текущем году.
«Общий объем инвестиций в строительство завода производству взрывчатых веществ промышленного значения оценивается в 14 млн манатов. Из этой суммы 5,5 млн манатов составят затраты на строительные работы, 4 млн манатов - на закупку и монтаж оборудования, остальное - операционные расходы», - сказал Бахшиев на брифинге в четверг.
Он добавил, что из общего объема инвестиций 4 млн 336 тыс. манатов составят вложения учредителей AzerBlast в капитал общества, остальное - кредитные средства.
«В соответствии с финансовой моделью проекта, чистая текущая прибыль (NPV) оценивается в 2,6 млн манатов, внутренняя норма доходности - 23,4%. За первые 6 лет деятельности суммарные доходы предприятия оцениваются в 90 млн манатов», - сказал Бахшиев.
Глава компании подчеркнул, что на начальном этапе в связи с текущими потребностями ежемесячного на заводе планируется производство 500 тонн, в год - 6 тыс. тонн взрывчатых веществ.
«В 2023 году потребности во взрывчатых веществах для использования на железорудных и золоторудных промыслах AzerGold составят 1 445 тонн, ООО «Dashkesan Demir Filiz» - 1 735 тонн. Есть еще потребности предприятий, действующих в горнодобывающей и в других отраслях промышленности», - отметил Бахшиев.
По его словам, спрос на взрывчатые вещества промышленного значения растет ввиду восстановительных работ, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана. «Могу отметить, что согласно исследованиям, только в 2024 году в указанных регионах этот спрос прогнозируется на уровне 10-15 тыс. тонн в год», - заявил глава AzerBlast.
Как сообщалось ранее, производственное предприятие общей площадью 5 665 кв. метров строится в Кяпазском районе города Гянджа (второй по величине город в Азербайджане-ИФ) на площади 15 га. Годовая производственная мощность предприятия оценивается в 31 тыс. тонн.
Главная цель строительства завода - удовлетворение спроса на гражданские взрывчатые вещества, используемые в процессе добычи полезных ископаемых и других отраслях промышленности, устранение зависимости от импорта путем обеспечения бесперебойной цепочки поставок для горнодобывающих, а также строительных предприятий, а также создание новых рабочих мест в регионе.
На новом заводе планируется производство взрывчатых веществ типов H-ANFO и ANFO, применяемых, в частности, в горнодобывающей и строительной отраслях.
ООО "AzerBlast" было создано на основе модели государственно-частного партнерства и зарегистрировано 9 марта 2021 года: 51% принадлежит ЗАО "AzerGold", 49% - ООО "DM Servis".
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Н.Аббасова
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