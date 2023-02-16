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Транспорт и связь 16.02.2023 17:13

AZAL в мае возобновляет рейсы в Париж

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с мая текущего года возобновляет рейсы из Баку в Париж, сообщает AZAL.

«Расписание предусматривает полеты из Баку в Париж и обратно с частотой 2 раза в неделю - по вторникам и пятницам. Первый рейс запланирован на 9 мая», - отмечается в сообщении компании.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZAL, РЕЙСЫ, ПАРИЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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