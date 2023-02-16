AZAL в мае возобновляет рейсы в Париж

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с мая текущего года возобновляет рейсы из Баку в Париж, сообщает AZAL. «Расписание предусматривает полеты из Баку в Париж и обратно с частотой 2 раза в неделю - по вторникам и пятницам. Первый рейс запланирован на 9 мая», - отмечается в сообщении компании. Б.Рустамбеков

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