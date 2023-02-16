Европарламент выступает за поставки Украине истребителей, вертолетов и боеприпасов

Европарламент (ЕП) принял в четверг в Страсбурге резолюцию, которая призывает страны Евросоюза рассмотреть вопрос об отправке истребителей Киеву, использовать замороженные активы РФ для украинского восстановления, расширить санкции против России и начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Резолюция принята 444 голосами "за", 26 - "против", 37 евродепутатов воздержались.
Европейские парламентарии "подтверждают свою поддержку оказания военной помощи Украине до тех пор, пока это необходимо, и призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках западных истребителей и вертолетов, соответствующих ракетных систем и о существенном увеличении поставок Киеву боеприпасов".
В документе содержится призыв к государствам ЕС принять десятый пакет санкций "против России и ее союзников" до конца февраля и существенно расширить его масштабы. Депутаты желают, чтобы "уже введенные санкции были более эффективными", и считают необходимым предпринять срочные шаги, чтобы "заблокировать любые попытки обойти эти ограничительные меры".
Европарламент потребовал, чтобы была завершена работа по разработке "правового режима, который позволит конфисковать замороженные ЕС российские активы" с целью использования их для восстановления Украины.
Европарламент также подчеркнул, что события на Украине коренным образом изменили геополитическую ситуацию в Европе, "что требует от ЕС смелых и всеобъемлющих политических решений, как финансовых, так и в области безопасности". В этом контексте депутаты ЕП "вновь заявляют о своей поддержке решения Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС".
Они призывают Украину, Еврокомиссию и Совет ЕС "работать над началом уже в этом году переговоров о вступлении". При этом парламентарии в очередной раз указали на то, что вступление в ЕС "остается процессом, основанным на достижениях, с соблюдением соответствующих процедур и критериев, являющихся условием" приема в Евросоюз.
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