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Дальнее зарубежье 16.02.2023 18:36

Европарламент выступает за поставки Украине истребителей, вертолетов и боеприпасов

Европарламент (ЕП) принял в четверг в Страсбурге резолюцию, которая призывает страны Евросоюза рассмотреть вопрос об отправке истребителей Киеву, использовать замороженные активы РФ для украинского восстановления, расширить санкции против России и начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Резолюция принята 444 голосами "за", 26 - "против", 37 евродепутатов воздержались.

Европейские парламентарии "подтверждают свою поддержку оказания военной помощи Украине до тех пор, пока это необходимо, и призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках западных истребителей и вертолетов, соответствующих ракетных систем и о существенном увеличении поставок Киеву боеприпасов".

В документе содержится призыв к государствам ЕС принять десятый пакет санкций "против России и ее союзников" до конца февраля и существенно расширить его масштабы. Депутаты желают, чтобы "уже введенные санкции были более эффективными", и считают необходимым предпринять срочные шаги, чтобы "заблокировать любые попытки обойти эти ограничительные меры".

Европарламент потребовал, чтобы была завершена работа по разработке "правового режима, который позволит конфисковать замороженные ЕС российские активы" с целью использования их для восстановления Украины.

Европарламент также подчеркнул, что события на Украине коренным образом изменили геополитическую ситуацию в Европе, "что требует от ЕС смелых и всеобъемлющих политических решений, как финансовых, так и в области безопасности". В этом контексте депутаты ЕП "вновь заявляют о своей поддержке решения Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС".

Они призывают Украину, Еврокомиссию и Совет ЕС "работать над началом уже в этом году переговоров о вступлении". При этом парламентарии в очередной раз указали на то, что вступление в ЕС "остается процессом, основанным на достижениях, с соблюдением соответствующих процедур и критериев, являющихся условием" приема в Евросоюз.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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