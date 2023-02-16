Живу вашими молитвами

Памяти Фахраддина Гурбанова

13 февраля 2023 года азербайджанская дипломатия понесла тяжелую утрату. Весть о кончине посла по особым поручениям Министерства Иностранных Дел Фахраддина Гурбанова, который в течение многих лет на международной арене отстаивал интересы нашей Родины сначала в качестве сотрудника посольства, а после став Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Канаде, Великобритании и Хорватии, глубоко и искренне опечалила весь коллектив Министерства Иностранных Дел.

Уход из жизни Фахраддина Гурбанова – это трагедия не только для родных и близких, но и невосполнимая утрата для всей азербайджанской дипломатии, а также интеллигенции страны.

Яркий и харизматичный человек и как дипломат на протяжении всей своей профессиональной деятельности много и упорно трудился над собой. Обладая глубокими знаниями всамых различных областях и большим профессиональным ижизненным опытом, он всегда был очень интересным собеседником и востребованным специалистом. При этом, будучи человеком тактичным, он никогда ненавязывал своего мнения собеседнику, нотвердо отстаивал свою точку зрения. Одним словом, он являл собой олицетворение лучших традиций мировой и отечественной дипломатии.

Наряду с высоким профессионализмом Ф.Гурбанову были присущи такие высокие человеческие качества, как великодушие, простота и искренность, что может подтвердить каждый, кому посчастливилось волею судьбы быть знакомым или хотя бы пересекаться с ним по работе. Справедливый и выдержанный подход в решении непростых порой вопросов в период работы на руководящих должностях в разных странах и в Центральном Аппарате МИД, а также приятная улыбка, не сходящая с лица, были характерными чертами портрета его личности. Будучи человеком отзывчивым, он всегда был готов первым прийти на помощь, поддержав добрым советом или мудрой подсказкой, нередко превращаясь в адресата, к которому коллеги обращались как по профессиональным, так и личным вопросам. Он был человеком высокой внутренней культуры, что выражалось также в его исключительной манере общения, никогда не позволял себе неуважительного обращения к кому бы то ни было, вне зависимости от возраста и чина. Напротив, относясь крайне внимательно и учтиво к каждому, он справедливо снискал к себе уважение и большую симпатию всего коллектива.

Как истинный интеллигент, он был довольно любознательным, что выражалось в большой любви к книгам, много читал и владел вполне богатой личной библиотекой, отражающей его всесторонние читательские интересы.

Благодаря богатому дипломатическому опыту, он внес значительный вклад в продвижение наших национальных интересов в вверенных ему участках работы. Обладая способностью глубоко и всесторонне анализировать поставленные задачи, он находил самые незаурядные решения сложнейших вопросов.

Важнейшим навыком для дипломата является коммуникабельность. Обладая широкой эрудицией и кругозором, отменным чувством юмора, прирожденной харизмой и богатым опытом работы в разных странах мира, он легко заводил новых друзей среди иностранных коллег и партнеров и пользовался у них заслуженным уважением. С того момента, как стало известно о неожиданной для многих кончине Фахраддина Гурбанова, не прекращают поступать слова соболезнования и поддержки от его коллег и друзей за рубежом.

Хотя известие о смерти этого уважаемого человека глубоко потрясло нас, мы можем с уверенностью сказать, что Фахраддин Гурбанов занял особое место в истории азербайджанской дипломатии, и светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах. В лице именно таких профессионалов как Фахраддин Гурбанов формируется образцовый портрет дипломата, на который будет ориентироваться в своем развитии еще не одно поколение молодых специалистов.

Закончить хотелось бы словами известного народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна:

Пусть не ликует смерть! Не станет ей добычей

Жизнь тех, кто дорожил Отечеством родимым,

И будет помнить мир, и освятит обычай

Того, кто жил любя и умирал - любимым...

Невольно вспоминается известный ответ Фахраддина Гурбанова на вопрос о самочувствии - он всегда говорил: «Живу вашими молитвами». Сегодня все мы в молитвах поминаем Вас, уважаемый Фахраддин муаллим!

Uca Allahdan rəhmət diləyirik! Светлая память…

Коллектив МИД АР