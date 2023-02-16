Иран предлагает транспортировать туркменский и российский газ в любом направлении

Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию, сообщает новостная служба News Central Asia (NCA).
В эксклюзивной беседе с NCA в кулуарах специализированной выставки ИРИ, проходящей 15-17 февраля в Ашхабаде, управляющий директор и председатель правления Иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади сообщил: "Мы официально рекомендовали и предложили "Газпрому" и "Туркменгазу" - Иран готов получать газ из Туркменистана и России на севере и поставлять его на юге в любую страну, по их желанию".
Новшади также добавил, что в стране готовы поставлять газ в Пакистан. По его словам, до границы уже строится трубопровод мощностью 100 млн кубометров в сутки.
Новшади отметил, что сейчас Иран располагает мощностями для передачи до 100 млн кубометров газа в сутки, что составляет около 36,5 млрд кубометров газа в год.
IGEDC является дочерней компанией, полностью принадлежащей Национальной газовой компании Ирана (NIGC).
В среду президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с председателем ПАО "Газпром" Алексеем Миллером обсудил перспективы сотрудничества в газовой сфере.
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