Шольц посетит США в начале марта, обсудит с Байденом Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон 3 марта, обсудит с американским президентом Джо Байденом поддержку Украины, меры в отношении России, сообщает в четверг Белый дом.
"Лидеры обсудят наши продолжающиеся усилия по поддержке Украины, введению мер в отношении России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Также лидеры обсудят укрепление трансатлантической безопасности и проведут обзор сотрудничества по ряду региональных и глобальных вопросов. Они обсудят совместную работу над вызовами, идущими со стороны Китая, и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Белом доме ожидают, что визит канцлера станет возможностью "подтвердить глубокие узы дружбы" между двумя странами.
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