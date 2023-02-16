Шольц посетит США в начале марта, обсудит с Байденом Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон 3 марта, обсудит с американским президентом Джо Байденом поддержку Украины, меры в отношении России, сообщает в четверг Белый дом.

"Лидеры обсудят наши продолжающиеся усилия по поддержке Украины, введению мер в отношении России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Также лидеры обсудят укрепление трансатлантической безопасности и проведут обзор сотрудничества по ряду региональных и глобальных вопросов. Они обсудят совместную работу над вызовами, идущими со стороны Китая, и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Белом доме ожидают, что визит канцлера станет возможностью "подтвердить глубокие узы дружбы" между двумя странами.