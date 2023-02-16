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СНГ 16.02.2023 19:06

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Речан выступает за денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Дорин Речан заявил, что некоторые соглашения в рамках СНГ необходимо денонсировать.

Так он ответил в четверг на заседании парламента на вопрос депутата-социалиста Василе Боля относительно планов по выходу из СНГ.

По словам Речана, "в настоящее время СНГ - неэффективная структура, в рамках которой многие соглашения не работают".

"Я уже говорил с трибуны парламента, повторю еще раз: главная цель нашего правительства - интеграция в Европейский союз. Это соответствует интересам граждан. Что касается СНГ, то очевидно, что часть подписанных соглашений не работает. Нужно будет изучить и денонсировать документы, которые не работают", - подчеркнул кандидат, не высказавшись относительно выхода или сохранения членства Молдавии в СНГ.

В мае прошлого года председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдовы в СНГ будет принято после урегулирования на Украине. Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, он сказал, что "сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ почти невозможно из-за ситуации в регионе".

В конце мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что вопрос о выходе из СНГ сейчас не обсуждается.

"Давайте говорить объективно: СНГ - это не только Россия, но и другие страны. Торгово-экономические льготы Кишинев получает не только в отношениях с Россией, но и в сотрудничестве с другими странами", - сказала Санду.

Она также отметила, что не следует увязывать пребывание в СНГ с процессом европейской интеграции Молдовы.

"Сейчас преждевременно говорить о выходе из Содружества. Дойдем до этого и обсудим. Давайте двигаться последовательно", - сказала президент.

Речан представил в четверг в парламенте приоритеты будущего правительства. Программа правительства названа "Процветающая, безопасная, европейская Молдова".

В минувшую пятницу о своей отставке заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Согласно Конституции, отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства. Президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра кандидатуру своего советника, секретаря Высшего совета безопасности Речана.

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Тэги: МОЛДОВА, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ, СНГ


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