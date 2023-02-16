В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 17 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,292 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 24 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 2 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 101 человек.
От COVID-19 вылечились 818,071 тыс. (+33 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 120 человек.
За сутки медики провели 1 480 тестов на коронавирус против 1 552 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 510,9 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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