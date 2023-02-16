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Здравоохранение 16.02.2023 18:51

В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 17 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,292 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 24 случаях заражения.


За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 2 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 101 человек.


От COVID-19 вылечились 818,071 тыс. (+33 за сутки).


В настоящее время на лечении и карантине находятся 120 человек.


За сутки медики провели 1 480 тестов на коронавирус против 1 552 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 510,9 тыс. тестов на COVID-19.


Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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