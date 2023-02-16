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СНГ 16.02.2023 19:12

В Молдове утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

Парламент Молдовы на заседании в четверг утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном.

Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" проголосовало 62 депутата (из 101 члена парламенте) от правящей партии "Действие и солидарность".

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов пытался помешать утверждению правительства. Депутаты блокировали трибуну парламента в знак протеста против того, что парламентское большинство приняло решение, чтобы в ходе дебатов выступили только по два депутата от каждой фракции. По их мнению, это является ограничением прав депутатов. Несмотря на протесты, парламентское большинство утвердило структуру нового правительства, программу деятельности и персональный состав.

Речан после утверждения премьер-министром заявил о необходимости укрепления безопасности и дисциплины в стране.

"Мы живем в осень сложные времена (...) Необходимо обеспечить безопасность в стране, порядок и дисциплину в государственных учреждениях, которые должны служить интересам граждан и деловой среды. Нам нужно усилить безопасность, снизить риски. В этом отношении я буду действовать решительно, в соответствии с предоставленным мне мандатом", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в минувшую пятницу о своей отставке заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Согласно Конституции, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. Президент Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру своего советника, секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана. В течение 15 дней кандидат на пост премьера представляет парламенту и просит выразить вотум доверия новому кабинету министров. Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) обладает большинством в 63 депутата. Утверждение правительства проводится голосами простого большинства - 51 из 101 депутата.

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Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, УТВЕРЖДЕНИЕ, МОЛДОВА


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