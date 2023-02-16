Албанская оппозиция сорвала заседание парламента, требуя отставки правительства

Депутаты оппозиционных партий парламента Албании в четверг сорвали заседание, потребовав отставки правительства, которое они обвиняют в коррупции, сообщает Associated Press.

Парламентарии от Демократической партии экс-президента и экс-премьера страны Сали Бериши и Партии свободы экс-президента Албании Илира Меты заняли подиум в зале заседания и срывали выступления других членов парламента.

В это время у парламента в Тиране собрались сотни сторонников оппозиции. Некоторые из них кидали дымовые шашки в стражей порядка, которые дежурили у здания. Спустя несколько часов протестующие разошлись.

Оппозиция ранее объявила, что 3 марта состоятся массовые протесты по всей стране.

Акция протеста в четверг стала третьей за последнюю неделю.

Оппозиция обвиняет Социалистическую партию и премьер-министра Албании Эди Раму в коррупции и организованной преступности, а также в массовой эмиграции молодых албанцев в страны западной Европы.