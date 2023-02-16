Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

ТЭК 16.02.2023 19:36

Цены на нефть стабилизировались, Brent на уровне $85,4 за баррель

Цены на нефть стабилизировались на торгах в четверг.

Поддержку рынку оказывают сигналы продолжающегося увеличения деловой активности в Китае после снятия карантинных ограничений, однако существенный рост запасов в США сдерживает подъем цен.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 составляет $85,40 за баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,06 (0,08%), до $78,65 за баррель.

Три крупнейшие китайские авиакомпании объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Тем временем, нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. По словам источников агентства, трейдинговая "дочка" Sinopec закупила в ОАЭ 10 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co. также наращивают закупки нефти, в том числе из США.

"Восстановление экономической активности в Китае будет чувствоваться в полную силу во втором полугодии текущего года, - отмечает аналитик PVM Тамаш Варга. - В первом полугодии глобальные запасы нефти продолжат расти, и это будет непреодолимым препятствием для устойчивого подъема цен".

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть дорожает после снижения накануне Нефть дешевеет более чем на 1% на данных о запасах в США, Brent - $84,6 за баррель Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд ОПЕК+ в январе отставала от плана по добыче нефти на 1,93 млн б/с - МЭА МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023г Нефть дешевеет второй день подряд Нефть продолжает дешеветь на данных об инфляции в США ОПЕК на 110 тыс. б/с понизила оценку роста поставок из стран не-ОПЕК на 2023г ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2023г на 100 тыс. б/с, прогноз на I кв. повышен на 220 тыс. б/с Цены на нефть ускорили снижение

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az