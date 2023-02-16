Цены на нефть стабилизировались, Brent на уровне $85,4 за баррель

Цены на нефть стабилизировались на торгах в четверг.

Поддержку рынку оказывают сигналы продолжающегося увеличения деловой активности в Китае после снятия карантинных ограничений, однако существенный рост запасов в США сдерживает подъем цен.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 составляет $85,40 за баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,06 (0,08%), до $78,65 за баррель.

Три крупнейшие китайские авиакомпании объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Тем временем, нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. По словам источников агентства, трейдинговая "дочка" Sinopec закупила в ОАЭ 10 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co. также наращивают закупки нефти, в том числе из США.

"Восстановление экономической активности в Китае будет чувствоваться в полную силу во втором полугодии текущего года, - отмечает аналитик PVM Тамаш Варга. - В первом полугодии глобальные запасы нефти продолжат расти, и это будет непреодолимым препятствием для устойчивого подъема цен".

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей.