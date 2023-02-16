ООН призывает собрать $1 млрд для гумпомощи Турции

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг объявил о необходимости собрать $1 млрд для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от мощного землетрясения в Турции.
"Сегодня ООН обращается с призывом собрать $1 млрд для гуманитарной помощи людям в Турции, пострадавшей от самых разрушительных землетрясений за столетие", - указано в заявлении генсека.
В нем отмечается, что эти средства позволят в течение трех месяцев оказать помощь 5,2 млн человек и ускорить работу гуманитарных организаций в Турции.
"Призываю международное сообщество активизировать усилия и в полной мере профинансировать важнейшие усилия, чтобы справиться с последствиями одной из наиболее крупных природных катастроф в наше время", - отмечается в заявлении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что число жертв мощного землетрясения в стране превысило 35,4 тыс. человек.
Азербайджан и Польша определили приоритетные направления развития экономических отношений
Первые жители вернутся в Агдам в 2025 году
Азербайджан продолжит оказывать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения - Байрамов
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся рынков в 2023г до 2,1% с 3%
Shell: СПГ-рынок ждет два года волатильности, нужны инвестиции и долгосрочные контракты, оценка спроса осторожнее
Uniper продает свой бизнес по производству судового топлива в ОАЭ
Байден прибыл в медицинский центр для ежегодного обследования
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Первая кредитная карта для фермеров от Yelo Bank
Победителям были вручены призы
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна