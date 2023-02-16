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Регион 16.02.2023 20:11

ООН призывает собрать $1 млрд для гумпомощи Турции

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг объявил о необходимости собрать $1 млрд для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от мощного землетрясения в Турции.

"Сегодня ООН обращается с призывом собрать $1 млрд для гуманитарной помощи людям в Турции, пострадавшей от самых разрушительных землетрясений за столетие", - указано в заявлении генсека.

В нем отмечается, что эти средства позволят в течение трех месяцев оказать помощь 5,2 млн человек и ускорить работу гуманитарных организаций в Турции.

"Призываю международное сообщество активизировать усилия и в полной мере профинансировать важнейшие усилия, чтобы справиться с последствиями одной из наиболее крупных природных катастроф в наше время", - отмечается в заявлении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что число жертв мощного землетрясения в стране превысило 35,4 тыс. человек.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ТУРЦИЯ, ПРИЗЫВ


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