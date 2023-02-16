Байден прибыл в медицинский центр для ежегодного обследования

Президент США Джо Байден прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медицинского обследования, результаты будут опубликованы позже в четверг, сообщает The Hill со ссылкой на Белый дом.
В Белом доме заявили, что Байден прибыл в медицинский центр около 9:15 утра по местному времени (18:15 Баку).
Последний раз президент США проходил медицинское обследование в ноябре 2021 года, тогда его доктор сделал заключение, что он здоров и может продолжать выполнять свои обязанности. В 2022 году Байден не обследовался.
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