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Здравоохранение 16.02.2023 20:53

Байден прибыл в медицинский центр для ежегодного обследования

Президент США Джо Байден прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медицинского обследования, результаты будут опубликованы позже в четверг, сообщает The Hill со ссылкой на Белый дом.

В Белом доме заявили, что Байден прибыл в медицинский центр около 9:15 утра по местному времени (18:15 Баку).

Последний раз президент США проходил медицинское обследование в ноябре 2021 года, тогда его доктор сделал заключение, что он здоров и может продолжать выполнять свои обязанности. В 2022 году Байден не обследовался.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ОБСЛЕДОВАНИЕ


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