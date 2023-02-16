Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

Финансы 16.02.2023 21:17

Фондовые индексы Европы выросли по итогам четвертых торгов подряд, обновили максимумы

Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд и обновив многомесячные максимумы.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов повысился на 0,19% и составил 465,24 пункта. Ранее в ходе торгов индикатор достиг рекордного значения за год.

Британский фондовый индекс FTSE 100 повысился на 0,18% и установил исторический максимум. Германский DAX вырос на 0,18%. Французский индекс САС 40 увеличился на 0,89% и вплотную приблизился к рекорду, зафиксированному в январе прошлого года.

Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,16% и 0,35% соответственно.

Инвесторы оценивали отчетность крупных европейских компаний и обнародованные накануне данные о розничных продажах в США.

Как стало известно в среду, розничные продажи в Соединенных Штатах увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, рекордными темпами с марта 2021 года. Эти позитивные данные, впрочем, повышают вероятность, что Федрезерв продолжит придерживаться курса на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.

Акции Pernod Ricard SA подорожали на 3,4%. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции увеличил чистую прибыль в первом полугодии текущего финансового года на 29%, выручку - на 19%, причем рост выручки превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг Airbus SE поднялась на 4,9%. Европейская аэрокосмическая корпорация в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 6%, что оказалось лучше прогноза аналитиков.

Капитализация Nestle опустилась на 2,5%. Швейцарский производитель продуктов питания и безалкогольных напитков по итогам 2022 года снизил чистую прибыль в 1,8 раза при росте выручки на 8,4%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Standard Chartered выросла на 4,1%. Британский банк, специализирующийся на азиатском рынке, отчитался о росте базовой доналоговой прибыли в минувшем квартале на 21% в годовом выражении, до $529 млн.

Котировки Commerzbank AG подскочили на 11,6% на новости, что квартальная чистая прибыль второго по величине банка в Германии составила 472 млн евро, почти на 100 млн евро опередив консенсус-прогноз.

Банк ожидает значительного роста прибыли в 2023 году по сравнению с прошлым годом, и пообещал направить на выплаты акционерам 50% чистой прибыли вместо 30% в 2022 году.

Акции Orange SA подорожали на 6,5%. Французский оператор связи планирует повысить дивиденды в 2023 году, отчитавшись о превзошедших прогнозы финансовых показателях в четвертом квартале 2022 года.

Бумаги французского промышленного концерна Schneider Electric SE выросли на 0,9%. Компания увеличила выручку на 12% по итогам 2022 года, чистую прибыль - на 9%.

Лидером роста в Stoxx Europe 600 стали акции французской IT-фирмы Atos, подорожавшие на 14,6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ, ИТОГИ


Похожие новости


Фондовые индексы Европы завершили торги ростом, британский индикатор обновил рекорд Европейские индексы преимущественно выросли на корпоративных новостях Европейские фондовые индексы завершили торги снижением Фондовые индексы Европы слабо изменились в среду Европейские фондовые индексы завершили торги ростом Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду на статданных и корпоративных новостях Фондовые рынки Европы завершили торги в среду ростом после выхода статданных Фондовые индексы Европы в основном снизились в ожидании решения Федрезерва Европейские фондовые рынки завершили торги в среду подъемом Рынки акций Европы снизились на данных об ускорении инфляции в еврозоне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az