Фондовые индексы Европы выросли по итогам четвертых торгов подряд, обновили максимумы

Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд и обновив многомесячные максимумы.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов повысился на 0,19% и составил 465,24 пункта. Ранее в ходе торгов индикатор достиг рекордного значения за год.

Британский фондовый индекс FTSE 100 повысился на 0,18% и установил исторический максимум. Германский DAX вырос на 0,18%. Французский индекс САС 40 увеличился на 0,89% и вплотную приблизился к рекорду, зафиксированному в январе прошлого года.

Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,16% и 0,35% соответственно.

Инвесторы оценивали отчетность крупных европейских компаний и обнародованные накануне данные о розничных продажах в США.

Как стало известно в среду, розничные продажи в Соединенных Штатах увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, рекордными темпами с марта 2021 года. Эти позитивные данные, впрочем, повышают вероятность, что Федрезерв продолжит придерживаться курса на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.

Акции Pernod Ricard SA подорожали на 3,4%. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции увеличил чистую прибыль в первом полугодии текущего финансового года на 29%, выручку - на 19%, причем рост выручки превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг Airbus SE поднялась на 4,9%. Европейская аэрокосмическая корпорация в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 6%, что оказалось лучше прогноза аналитиков.

Капитализация Nestle опустилась на 2,5%. Швейцарский производитель продуктов питания и безалкогольных напитков по итогам 2022 года снизил чистую прибыль в 1,8 раза при росте выручки на 8,4%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Standard Chartered выросла на 4,1%. Британский банк, специализирующийся на азиатском рынке, отчитался о росте базовой доналоговой прибыли в минувшем квартале на 21% в годовом выражении, до $529 млн.

Котировки Commerzbank AG подскочили на 11,6% на новости, что квартальная чистая прибыль второго по величине банка в Германии составила 472 млн евро, почти на 100 млн евро опередив консенсус-прогноз.

Банк ожидает значительного роста прибыли в 2023 году по сравнению с прошлым годом, и пообещал направить на выплаты акционерам 50% чистой прибыли вместо 30% в 2022 году.

Акции Orange SA подорожали на 6,5%. Французский оператор связи планирует повысить дивиденды в 2023 году, отчитавшись о превзошедших прогнозы финансовых показателях в четвертом квартале 2022 года.

Бумаги французского промышленного концерна Schneider Electric SE выросли на 0,9%. Компания увеличила выручку на 12% по итогам 2022 года, чистую прибыль - на 9%.

Лидером роста в Stoxx Europe 600 стали акции французской IT-фирмы Atos, подорожавшие на 14,6%.