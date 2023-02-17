Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.02 $/bbl +/- WTI 78.49 -0.10 Brent 85.14 -0.24

Финансы 17.02.2023 10:34

Руководство ЦБ Азербайджана обсудило с инвестиционными компаниями приоритеты на 2023г

Председатель Центробанка Азербайджан Талех Кязымов провел встречу с главами Национального депозитарного центра, Бакинской фондовой биржи и инвестиционных компаний.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на twitter Кязымова, на встрече была обсуждена работа, проделанная на рынке капитала за 2022 год, вопрос модернизации рыночной инфраструктуры, а также приоритеты на 2023 год.

«Мы обменялись с участниками встречи идеями по вопросам стимулирования конкурентной деятельности инвестиционных компаний, непосредственного участия банков в рынке капитала, налаживания отношений с глобальными депозитариями, требований к адекватности капитала участников рынка», - отметил Кязымов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦБА, КАПИТАЛ, РЫНОК


Похожие новости


Уставный капитал Центробанка Азербайджана предлагается увеличить до 500 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az