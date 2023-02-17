Руководство ЦБ Азербайджана обсудило с инвестиционными компаниями приоритеты на 2023г

Председатель Центробанка Азербайджан Талех Кязымов провел встречу с главами Национального депозитарного центра, Бакинской фондовой биржи и инвестиционных компаний.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на twitter Кязымова, на встрече была обсуждена работа, проделанная на рынке капитала за 2022 год, вопрос модернизации рыночной инфраструктуры, а также приоритеты на 2023 год.

«Мы обменялись с участниками встречи идеями по вопросам стимулирования конкурентной деятельности инвестиционных компаний, непосредственного участия банков в рынке капитала, налаживания отношений с глобальными депозитариями, требований к адекватности капитала участников рынка», - отметил Кязымов.

Х.Насирзаде