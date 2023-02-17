Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане по итогам 2022г составила 44,9% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец 2022 года оценивается в 44,9%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

На конец 2021 года этот показатель составлял 45,4%. По итогам первого квартала 2022 года этот показатель составлял 46,4%, первого полугодия – 46%, 9 месяцев – 45%.

По данным ЦБ, на конец 2022 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 52,8% (на конец 2021 года - 52,2%, на конец первого полугодия 2022 года – 54,4%).

По вкладам физических лиц в инвалюте в 2022 году уровень долларизации составил 39,2% (на конец 2021 года – 41%, на конец июня 2022г – 40,2%).

ЦБ отмечает, что в 2022 году долларизация по вкладам домашних хозяйств (без учета вкладов физических лиц-нерезидентов) снизилась на 5 процентных пункта – до 35,6%.

Как сообщалось ранее, доля вкладов и депозитов в инвалюте в 2021 году снизилась на 2,8 п.п. – до 45,4%.

На 31 декабря 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 36 млрд 249,76 млн манатов, что на 24,9% больше показателя на конец 2021 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 11 млрд 742,95 млн манатов (рост на 27,1%).

Р.Ахмедов