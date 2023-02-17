Саммит Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19 пройдет 2 марта в Баку

Саммит Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 пройдет в Баку 2 марта текущего года, заявил посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев.

В ходе 44-й Конференции глав правительств Карибского сообщества (CARICOM) в столице Багамских островов Нассау Рзаев призвал лидеров этих стран принять участие в данном мероприятии.

«Рзаев пригласил лидеров стран Карибского сообщества принять участие в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который пройдет 2 марта в Баку», - говорится в пресс-релизе посольства Азербайджана на Кубе, поступившем в редакцию агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Керимов