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ТЭК 17.02.2023 11:11

Антимонопольная служба Азербайджана проводит проверку АЗС и нефтебаз SOCAR Petroleum

Госслужба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком провела мониторинг на 32 автозаправочных станциях и нефтебазах, принадлежащих ЗАО «SOCAR Petroleum», реализующей топливо и сжиженный газ в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе с целью проверки средств измерений.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госслужбу, в результате мониторинга выбраны 1 992 измерительных устройства, которые в настоящее время проходят проверку на соответствие метрологическим нормам и правилам.

Как отметили в Госслужбе, использование хозяйствующими субъектами средств измерений и оборудования, не представленных для проверки, может повлечь за собой административную ответственность. Указанная административная ответственность и запреты распространяются на все АЗС, реализующие топливо и сжиженный газ на территории страны.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГОССЛУЖБА, SOCAR, МОНИТОРИНГ

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