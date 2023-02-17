Антимонопольная служба Азербайджана проводит проверку АЗС и нефтебаз SOCAR Petroleum

Госслужба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком провела мониторинг на 32 автозаправочных станциях и нефтебазах, принадлежащих ЗАО «SOCAR Petroleum», реализующей топливо и сжиженный газ в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе с целью проверки средств измерений.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госслужбу, в результате мониторинга выбраны 1 992 измерительных устройства, которые в настоящее время проходят проверку на соответствие метрологическим нормам и правилам.

Как отметили в Госслужбе, использование хозяйствующими субъектами средств измерений и оборудования, не представленных для проверки, может повлечь за собой административную ответственность. Указанная административная ответственность и запреты распространяются на все АЗС, реализующие топливо и сжиженный газ на территории страны.

Х.Насирзаде