Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в Германии, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
В информации подчеркивается, что Алиев прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
«В ходе визита президент Азербайджана в пятницу провел в Мюнхене встречу с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом», - отмечается в информации.
Как сообщалось ранее, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля 2023 года. В панельной дискуссии о безопасности на Южном Кавказе, которая пройдет 18 февраля в рамках мероприятия, примет участие президент Азербайджана. В дискуссиях также примут участие генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Р.Керимов
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