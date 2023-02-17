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Внешняя политика 17.02.2023 11:10

Алиев прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в Германии, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В информации подчеркивается, что Алиев прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

«В ходе визита президент Азербайджана в пятницу провел в Мюнхене встречу с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля 2023 года. В панельной дискуссии о безопасности на Южном Кавказе, которая пройдет 18 февраля в рамках мероприятия, примет участие президент Азербайджана. В дискуссиях также примут участие генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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