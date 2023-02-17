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Оборона 17.02.2023 11:31

Министр обороны Азербайджана оценил уровень готовности воинских частей в Карабахе и В.Зангезуре

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил служебно-боевую деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях (в Карабахе и В.Зангезуре - ИФ), сообщает сайт Минобороны.

Гасанов, прибыв на боевые позиции, заслушал доклады об оперативной обстановке. Он дал указания о поддержании высокого уровня боевой готовности и улучшении социально-бытовых условий военнослужащих.

«Перед командованием были поставлены конкретные задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства, а также повышению бдительности личного состава», - подчеркивает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ВОЕНЧАСТИ


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