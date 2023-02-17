Министр обороны Азербайджана оценил уровень готовности воинских частей в Карабахе и В.Зангезуре

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил служебно-боевую деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях (в Карабахе и В.Зангезуре - ИФ), сообщает сайт Минобороны. Гасанов, прибыв на боевые позиции, заслушал доклады об оперативной обстановке. Он дал указания о поддержании высокого уровня боевой готовности и улучшении социально-бытовых условий военнослужащих. «Перед командованием были поставлены конкретные задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства, а также повышению бдительности личного состава», - подчеркивает оборонное ведомство. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».