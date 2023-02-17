BP на следующей неделе ожидает полного восстановления отгрузки нефти из Джейхана

Компания BP-Azerbaijan ожидает, что со следующей недели отгрузка нефти из терминала Джейхан (Турция) вернётся к прежнему режиму, заявил президент BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гарри Джонс.

«Как известно, после землетрясения в Турции оператор турецкого участка нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и терминала Джейхан временно приостановил операции по загрузке нефти в танкера. Эти операции возобновились в минувшее воскресенье после тщательной проверки и оценки возможного ущерба. Мы ожидаем, что с конца этой недели - на следующей неделе операции по загрузке нефти в танкера с терминала Джейхан войдут в прежний режим, т.е. в режим, который был до землетрясения», - сказал Джонс на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что проверка, проведённая на объектах нефтепровода Баку-Тбилиси Джейхан в Турции, включая сам трубопровод, насосные станции и прочее не выявили серьезного ущерба в результате землетрясения.

«После землетрясения операции по экспорту нефти из Азербайджана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан не прекращались. Транспортируемая нефть загружалась в резервуары на терминале Джейхан. Временно были прекращены операции по загрузке нефти в танкера для проверки причальных конструкций на наличие повреждений после землетрясения», - отметил Джонс.

Н.Аббасова