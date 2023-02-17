Инфляция во Франции в январе ускорилась до 7%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.
Показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами экспертов, опрошенных Trading Economics.
Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с декабрьскими 6,7%.
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