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Макроэкономика 17.02.2023 19:05

Инфляция во Франции в январе ускорилась до 7%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами экспертов, опрошенных Trading Economics.

Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с декабрьскими 6,7%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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