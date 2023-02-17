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ТЭК 17.02.2023 12:11

BP ожидает первую нефть с новой платформы на блоке АЧГ на Каспии в I кв. 2024г

Компания BP ожидает первую нефть с платформы «Центральный Восточный Азери» (ЦВА) блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия в I-ом квартале 2024 года, заявил президент BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гарри Джонс.

«В настоящее время опорный блог новой платформы погружен на баржу и ждем благоприятных погодных условий, чтобы направить ее на место постоянной дислокации",- сказал Джонс на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, верхние модули платформы планируется отправить в море по второй половине текущего года.

«С учетом проведения работ ожидается, что первая нефть с новой платформы будет добыта в I-ом квартале 2024 года», -сказал Джонс.

АЧГ является в настоящее время крупнейшим месторождением по добычи нефти в Азербайджане, оно обеспечивает 2/3 добычи нефти по стране. Добыча нефти на блоке АЧГ в 2022 году составила порядка 152 млн баррелей (20 млн тонн).

Как сообщалось, проект ЦВА является следующим этапом разработки блока АЧГ. В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company.

Цель проекта ЦВА заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.

Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд, из которых порядка $3,2 млрд составляют расходы на строительные работы, остальное - расходы на разработку, включая бурение новых скважин.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЧГ, ДОБЫЧА, ПЛАТФОРМА


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