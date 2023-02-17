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ТЭК 17.02.2023 12:59

Терминал СПГ у берегов турецкой провинции Хатай работает на полную мощность после землетрясения

Плавучая установка для хранения и регазификации сжиженного природного газа (ПРГУ) Ertugrul Gazi у берегов пострадавшей от землетрясения турецкой провинции Хатай выведена на полную мощность, чтобы удовлетворить потребности зоны бедствия на фоне вероятных повреждений газораспределительной системы юга и юга-востока страны.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные компании Botas, сразу после бедствия плавучий терминал был выведен на полную мощность.

Причиной стало решение о проверке состояния газовых сетей на наличие повреждений в результате землетрясения. Благодаря терминалу Ertugrul Gazi жители зоны бедствия получают по 28 млн кубометров газа в сутки, что позволило преодолеть критический период на фоне холодов, отмечается в публикации.

Терминал Ertugrul Gazi работает с июня 2021 года. За все время работы через него прошло 3,2 млрд кубометров газа. В зимний сезон установка способна обеспечивать около 10% суточного потребления газа в стране.

В стране работает еще три терминала - Aliaga LNG и Etki LNG в Измире, Marmara Ereglisi на побережье Мраморного моря. Пятый терминал создается в заливе Сарос в Эгейском море на базе судна Vasant.

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